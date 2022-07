EXCLUSIVO: ¿Existe acuerdo de Municipal con Marcel Hernández?

GUATEMALA. La figura de la Liga de Costa Rica parece tener definido su futuro, según nos informó su representante.

Luego de varios días en los que se conoció el interés de Municipal sobre el delantero cubano Marcel Hernández, esta mañana Guatefutbol.com platicó en exclusiva con el representante del jugador, Ernaldo García, quien aclaró cómo está la situación en la actualidad.

“Efectivamente, si hay interés de Municipal sobre Marcel Hernández, pero por ahora el destino del jugador no será en Guatemala”, comentó.

Eso sí, Ernaldo García indicó que está agradecido que una institución como Municipal se fijara en Marcel Hernández, pero comentó que por ahora el destino del delantero no será con los Rojos y espera que más adelante el jugador pueda ser parte del equipo escarlata. “Estamos halagados por el interés en Marcel. Municipal es una gran institución, el país es muy bonito y sería bueno que Marcel estuviera en una liga como la de Guatemala, pero por ahora no llegamos a un acuerdo, aunque no descartamos que se produzca en el futuro. Cualquier cosa puede pasar después; ahora le estamos dando prioridad a los equipos de Asia”, explicó Ernaldo García vía telefónica a Guatefutbol.com.

Descartado el futbolista cubano, Municipal seguirá evaluando carpetas de jugadores para poder tomar la mejor decisión y llenar la última plaza de extranjero que el club tiene disponible.

