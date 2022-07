Cincinnati elogió el trabajo de Arquímides Ordóñez

ESTADOS UNIDOS – El club del guatemalteco estuvo atento a su desempeño.

Cincinnati de la Major League Soccer no le perdió la huella a Arquímides Ordóñez, que fue una pieza importante para que la Selección Sub-20 de Guatemala lograra clasificar a la Copa del Mundo de Indonesia 2023.

El equipo de la MLS dedicó una publicación al atacante, destacando que colaboró con la Azul y Blanco para lograr su objetivo, así como los cinco goles que hizo en la competición para ser una de las figuras.

“Nuestro chico anotó cinco goles mientras estaba en servicio internacional para @fedefut_oficial para ayudar a Guatemala a clasificarse para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2023”, redactó la institución estadounidense.

Ordóñez fue la principal referencia en ataque para el combinado guatemalteco y esto también le ocasionó ser parte del once ideal del Campeonato de la Concacaf.

Démosle un aplauso a @Quimi_Ordo. 👏

Our guy scored five goals while on international duty for @fedefut_oficial to help Guatemala qualify for the 2023 FIFA U20 World Cup. pic.twitter.com/NHRf93JEuK

— FC Cincinnati (@fccincinnati) July 5, 2022