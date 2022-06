Espíndola muestra su agradecimiento a Cobán

ALTA VERAPAZ – El argentino fue uno de los elementos que fue dado de baja.

Cobán Imperial sorprendió esta semana al dar a conocer más bajas en su plantel, luego que se dieran a conocer los nombres de los argentinos Javier Colli y Esteban Espíndola, quienes todo parecía indicar continuarían en el equipo para el Torneo Apertura 2022.

Espíndola fue uno de los que se manifestó tras su salida y solamente se limitó a agradecer el tiempo que estuvo en el club, luego del cariño recibido por los aficionados durante el Clausura 2022.

“Gracias cobaneros, Dios los Bendiga Siempre…”, fue la publicación del argentino. Además, días antes redactó: “Gracias por cada experiencia, me ha enseñado, me ha hecho más fuerte, me han demostrado de lo que soy capaz y me permiten vivir agradecido aquí”.

El zaguero sudamericano llegó al club para este campeonato, en el que participó en 12 encuentros y sumó 866 minutos, aunque no tuvo la regularidad esperada debido a las lesiones.

Estas son las bajas de los Príncipes Azules: Santiago Díaz, Hernán Fener, Javier Colli, Esteban Espíndola, Nicolás Pietrani (Argentina), Cristian Albizures, Jefrey Payeras y Abner Úbeda.

