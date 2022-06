OPINIÓN | Carencia de gol

Hace algún tiempo, en una rueda de prensa Luis Enrique se molestó con un comentario que le hicieron sobre la selección de España y respondió afirmando que, de todos los presentes, él era el que sabía más de futbol.

Creo que en cualquier momento Luis Fernando Tena puede decir lo mismo, pero eso no hará que me quede conforme con la explicación de que Guayana Francesa fue más ordenada y por eso nos ganó, como tampoco admito las excusas de los comunicadores con compromisos que hablaron del viaje, el clima y la cancha, pero no mencionaron que nuestro portero no metió las manos en ninguno de los dos goles que encajó, que la línea defensiva siempre estuvo desorganizada y, lo más importante: nuestra carencia de gol, la cual se confirmó en el partido contra Belice, en el que solo pudimos marcar desde el punto penal y con un autogol.

Los goleadores son caros porque no abundan, y eso nos obliga a aprovechar el recurso humano que tenemos, siendo tiempo ya que el seleccionador nacional le de oportunidad de juego a Lynner García, que como centro delantero o llegando por la banda puede ser una solución a este problema, antes de que sigamos dejando puntos contra equipos inferiores.

Este artículo también fue publicado en la sección de Deportes de Nuestro Diario el jueves 9 de junio.

