Carlos Ruiz se pronuncia tras la derrota de Guatemala

ESTADOS UNIDOS – El delantero nacional no se quedó callado luego del fracaso.

La Selección de Guatemala tuvo un enésimo fracaso, ahora fue la derrota de 2-0 ante Guayana Francesa en la primera jornada del Grupo D de la Liga B de la Liga de Naciones de la Concacaf, en el que se tuvo un resultado adverso que la tiene en el sótano.

Carlos Ruiz, goleador histórico de la Azul y Blanco, estuvo atento al compromiso y no tardó en pronunciarse luego la decepcionante actuación que se tuvo, con una publicación que contenía un mensaje subliminal.

Ruiz se limitó a publicar en su cuenta oficial de Twitter un GIF con cangrejos, aduciendo que se continúa retrocediendo en el futbol guatemalteco y este resultado es una muestra de ello.

“El Pescado” ya había hecho una publicación antes del encuentro, cuando indicó que no se debía de confiar ante los caribeños y tener un poco más de humildad, algo que al final se terminó dando.

La Azul y Blanco está obligada a ganar y golear el domingo a Belice en el Doroteo Guamuch Flores, pero también versus República Dominicana en las siguientes dos jornadas para recuperar terreno en la tabla.

🚨ATENCIÓN, French Guiana NO ES UN RIVAL FACIL!! Que no conozcamos nada de ellos no los hace un rival facil, me puse a revisar sus últimos resultados que no son malos y tienen muchos jugadores jugando en Francia, queremos que gane GUATEMALA siempre pero humildad, ojo HUMILDAD!

— CR20 (@FishCr20) June 2, 2022