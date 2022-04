No hay que perder la confianza

SOLOLÁ. El guardameta de los murciélagos guarda la esperanza en que se puede salvar el equipo.

Deportivo Sololá empató 2-2 este lunes contra Comunicaciones, en un partido donde los sololatecos lograron evitar la derrota en el último segundo del partido.

Aunque el equipo no logró su principal objetivo que era la victoria, logró rescatar un punto ante uno de los favoritos del campeonato. Ante esto, el guardameta costarricense, Víctor Bolívar, habló sobre el resultado y dijo, “Como siempre lo he dicho y no me cansaré de decirlo; me quedo con la gente que me aprecia y valora lo que hago. A toda la junta directiva los invito a seguir creyendo hasta el último segundo de lo que queda”, expresó Bolívar.

Bolívar tuvo algunas intervenciones importantes ante Comunicaciones, y aunque no pudo evitar los dos goles Cremas, recibió los elogios de algunos aficionados quienes aplaudieron el esfuerzo que hizo bajo los tres palos.

Sololá tendrá tres partidos como finales en lo que resta la fase de clasificación, por lo que deberá ganar sus últimos compromisos y esperar que Achuapa no sume.