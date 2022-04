Me gustan los proyectos serios y Sacachispas los tiene, dijo Silva

CHIQUIMULA. El brasileño llega con mucha ambición al cuadro mutero.

Israel Silva llegó al equipo mutero la semana pasada, y en una conferencia de prensa el jugador habló en su presentación donde mostró su alegría por la oportunidad que tiene en el futbol guatemalteco. “Agradezco a la Junta Directiva por la oportunidad y a toda la gente que por medio de las redes sociales ha dejado su mensaje. Deseo lo mejor para el equipo”, expresó.

Sin embargo, el brasileño aclaró que no se ha retirado y dijo, “Quiero aclarar algo que se está manejando en redes sociales y yo no me he retirado. Rechace a dos equipos de la Liga Nacional (Nueva Concepción y Sololá) pero no me gusta pelear por el descenso, también recibí una propuesta de equipos de la Primera División pero también peleaban por la parte baja de la tabla y pues a mi me gusta pelear campeonatos. Sacachispas está peleando el ascenso, tiene una buena directiva y eso me gusta”.

Ahora el jugador es parte de la nómina que viajó a Quiché, y podrá ser una opción para el entrenador Wilder Galicia para tener sus primeros minutos con los muteros.

Sacachispas jugará el partido de Ida de Clasificación a Cuartos de Final ante Quiché, y el partido de Ida lo disputará el miércoles a las 20:00 horas en el estadio Municipal de Santa Cruz.

El juego de Vuelta está programado para el sábado a las 18:00 horas en el estadio Las Victoiras