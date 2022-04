PREVIO | Obligados a cambiar su imagen

Comunicaciones suma dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Más agravante aún es que fueron goleados por Cobán y vencidos por dos equipos de la parte baja de la tabla: Achuapa e Iztapa, lo que borró los buenos triunfos que en ese mismo lapso conquistaron en el Clásico y en Quetzaltenango.

La irregularidad manifiesta del equipo de Willy Olivera parte de que él no tiene ni idea de cómo dirigir a un equipo como Comunicaciones, por lo que para quedar bien con todos produce un manoseo de jugadores que evita consolidar un once y ganar en juego de conjunto. No faltará quién recuerde que son campeones de la Liga Concacaf y que fueron declarados como el mejor equipo de Concacaf en 2021, pero en esas gestas su contribución fue poca, siendo el responsable del éxito el nutrido plantel que poseen los blancos, muchísimos de ellos extranjeros, y las individualidades han sacado a flote al equipo en no pocas oportunidades, pero no siempre pueden cuando la alineación es un desastre.

En el partido de hoy estarán frente a frente con Santa Lucía Cotzumalguapa, un equipo que dista mucho del que fue campeón en la temporada pasada, pero que ha conseguido tres triunfos en sus últimos cuatro juegos, anotando muchos goles, algo que debe tener en cuenta la frágil defensiva de los albos.

A pesar de todo lo dicho, Comunicaciones tiene opción de quedar a tres puntos del liderato con un partido menos, por lo que la victoria es obligada, además que serviría para cambiar un poco la deplorable imagen dejada en sus últimos partidos.

Del lado de Santa Lucía hay que mencionar que están octavos en la clasificación y necesitan sumar para asegurarse un sitio en la fase final, por lo que seguramente llegarán al Doroteo Guamuch con la idea de hacer sufrir al equipo blanco.

La historia marca doce enfrentamientos entre estos dos conjuntos, con siete victorias de Comunicaciones, dos de los Jaguares y tres empates. En la primera vuelta los capitalinos ganaron de visita con un inesperado 1-4 gracias a los goles de Andrés Lezcano (x2), Manuel Gamboa y Kevin López, mientras por Santa Lucía descontó Mafre Icuté.

El partido Comunicaciones vs Santa Lucía Cotzumalguapa se jugará hoy a las 17:00 horas en el estadio Doroteo Guamuch Flores.