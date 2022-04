Se definen los emparejamientos para la Fase Final

GUATEMALA. La Liga Primera División realizó su última jornada de la Fase de Clasificación.

Este miércoles se llevó a cabo la Jornada 18 del Torneo Clausura 2022 en la Primera División, donde dejó como ganadores a Xinabajul y Deportivo Mixco en sus respectivos grupos.

En el grupo A los primeros dos lugares fueron para los huehuetecos (34 puntos) y San Pedro (34 puntos), mientras que en el grupo B avanzaron Deportivo Mixco como primero (35 puntos) y Mictlán como segundo (30 puntos). Estos cuatro equipos avanzaron directamente a los Cuartos de Final y quedarán a la espera de sus respectivos rivales.

Los otros clasificados en el grupo A fueron: Coatepeque, Marquense, Plataneros y Quiché, mientras que en el grupo B avanzaron: Sacachispas, Zacapa-Tellioz, Chimaltenango y Comunicaciones B.

Así quedarían los emparejamientos en la Clasificación a Cuartos De Final:

-Coatepeque vs Comunicaciones

-Marquense vs Chimaltenango

-Plataneros vs Zacapa-Tellioz

-Quiché vs Sacachispas

En los próximos días la Liga Primera División se reunirá y hará oficial los emparejamientos como también el calendario para disputar estas llaves.