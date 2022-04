Díaz se disculpa con los aficionados

QUETZALTENANGO – El argentino se mostró triste por la actualidad de los chivos.

Alejandro Díaz dio la cara ante el mal momento que vive Xelajú MC, luego de que el miércoles llegara a seis partidos consecutivos sin ganar y que lo tiene fuera de los puestos de clasificación. El argentino no escondió su tristeza y pidió perdón a los aficionados por los malos resultados.

“Las palabras están de más, no sé que decir, solo pedir disculpas a la afición por el apoyo que nos brindaron en estos momentos y lamentablemente no se los pudimos devolver en la cancha con resultados, sinceramente me siento mal, no sé como describir lo que estamos pasando, lastimosamente no nos está alcanzando para lograr lo que deseamos”, dijo Díaz.

“Dejaremos claro que pelearemos hasta el final por la camiseta, hay que tener actitud y compromiso. Algunos errores nos han costado caro y nos ha provocado perder los partidos, hay que seguir metiéndole y trabajando para salir de este mal momento”, agregó.

Sobre el juego de mañana ante Iztapa comentó: “Se nos viene un partido difícil, en una cancha complicada, pero hay que irle a poner el pecho y traernos un buen resultado para tener un impulso, que nos permita sumar puntos y así meternos entre los ocho”.

“Hay que conseguir esa victoria que tanto nos está costando, porque hemos hecho buenos partidos, cada uno de nosotros se está esforzando, pero no se están dando las cosas, hay que equivocarnos menos porque eso nos está costando caro”, finalizó.

Los Chivos cerraron su preparación en el estadio Mario Camposeco, para luego emprender su trayecto a Escuintla.