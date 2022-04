Los motivos que forzaron la salida del técnico de la Nueva [VIDEO]

ESCUINTLA. Adrián Barrios relató los motivos que lo llevaron a dejar el cargo de entrenador de Nueva Concepción: “Despido indirecto”, asegura.

Repentinamente, el adiestrador guatemalteco dejó el cargo de los Potros, asegura que se trató de un despido “indirecto”, tras no estar de acuerdo por las decisiones de los dirigentes, quienes rescindieron de los futbolistas Darío Carreño y Marvin Rivera.

Barrios contó a Guatefutbol.com que el cuerpo técnico se dio cuenta que los dirigentes “estaban pensando más en un proyecto de Primera División”, pese a que, según el entrenador, aún tiene posibilidades de conservar la categoría.

Como consecuencia, asegura el técnico, le retiraron el beneficio del hospedaje y alimentación al cuerpo técnico.

“Nos notifican del hotel que no podemos contar con el hospedaje y la comida. Fue un poco frustrante para nosotros, porque no sabíamos a dónde ir porque no nos dieron un plazo para irnos”, contó vía telefónica a este medio.

“Antes de ser un entrenador, uno es persona, no es posible que jueguen así con uno para poder desarrollar un buen trabajo.

BARRIOS: “ME SENTÍ HUMILLADO”

“Me sentí desvalorizado, me sentí que no valía, que no les gustó mi trabajo porque eso no se lo hubieran hecho a otro entrenador de más renombre que yo; me sentí humillado de esa situación”, agregó.

Al final, Barrios aseguró que llegó a un buen acuerdo de rescisión de contrato. Aunque el trago fue amargo, el entrenador se muestra optimista en el futuro de su carrera.

Por ahora, los dirigentes del club aún no se han pronunciado en sus habituales canales de comunicación sobre los motivos de su salida. Este medio intentó conocer la versión dirigencial, pero no tuvo respuesta alguna.

Bajo la tutela de Barrios, Nueva Concepción ganó tres partidos, empató uno y perdió en cinco ocasiones. El equipo es el último lugar de la tabla acumulada con 27 puntos.

FOTO: Nueva Concepción / Guatefutbol.com

