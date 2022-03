Rubio Rubín ya decidió para qué Selección jugará

ESTADOS UNIDOS – El delantero confirmó que ya tiene elegido al país que defenderá.

Rubio Rubín confirmó al RSL Show que ya tiene tomada la decisión de en qué Selección Nacional jugará, aunque por el momento todavía no quiere decir cual porque todavía tiene pendientes unos trámites, hay que recordar que el atacante puede ser elegible para Estados Unidos, México y Guatemala.

Rubín dejó entrever que su futuro será en la Azul y Blanco, manifestando su ilusión por el proyecto que se le ha presentado, incluso confirmó que ya ha hablado con Luis Fernando Tena, pero que todavía no quiere confirmarlo hasta no tener completos los procedimientos.

“Observé el partido de Guatemala, ya tomé una decisión, pero la daré a conocer con el tiempo, esperaré para dar la noticia, mucha gente cree que es fácil, pero es algo que involucra trámites, papelería, cuando todo eso esté listo confirmaré donde jugaré porque tampoco quiero quedar mal con nadie”, dijo el delantero a The RSL Show

“Quiero que la gente sepa la verdad, a veces me dicen que no quiero jugar con alguien, es un proceso, por ejemplo, no soy de Guatemala, es mi mamá, yo soy de Estados Unidos y es un proceso, estoy feliz de mis raíces mexicanas, guatemaltecas y estadounidenses, pero esto no es de un día para otro”, agregó

Acerca de la elección que tomó comentó: “Es una decisión que he tomado, he hablado con mucha gente y estoy listo para tomar esto y dar la noticia, es algo que tomó tiempo y ahora estoy haciendo todo para hacer el cambio, para que FIFA me de el sí, porque puede que no me dejen”.

Sobre la Selección de Guatemala resaltó: “Contrataron al profe Tena, he hablado con él, están creando un plan para traer buenos jugadores y con ambición de jugar un mundial, es algo bonito y están yendo a una dirección que es algo que veo, motiva, pero cuando la noticia se asegure, va a salir”.

Rubio Rubín actualmente juega para el Real Salt Lake de la MLS, el año pasado participó en unos entrenos de la Selección de Guatemala cuando esta era dirigida por Amarini Villatoro y se mostró entusiasmado por la posibilidad de vestir a la bicolor.

Foto: Fedefut