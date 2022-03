Machón: Es momento para que termine la mala racha

SACATEPÉQUEZ. El Presidente Deportivo de Antigua tiene la confianza en que pronto pasará la mala racha de Antigua.

Antigua se encuentra atravesando un mal momento en el campeonato de Clausura 2022, debido a que lleva 4 derrotas al hilo (1 partido perdido en la mesa). Incluso las derrotas ante Comunicaciones y Municipal, ocasionaron a que tomará una apresurada decisión de destituir a su entrenador Roberto Montoya.

No obstante esta situación no está pasando desapercibida por el Presidente Deportivo del equipo, Martín Alejandro Machón, quien sabe que este mal episodio lo atraviesa cualquier club, pero confía en que este sábado pueda acabar la mala racha.

“Todos los equipos pasan por algunos malos momentos, y ningún equipo quiere pasar por ello. Nosotros no queríamos pasar por esto y los jugadores y cuerpo técnico están conscientes de tratar de enmendarlo lo antes posible. No se ha estado jugando mal y realmente no hemos podido definir nuestras oportunidades de gol y nos ha tocado que nos están haciendo goles. Es cuestión de tiempo y el sábado tenemos un partido importante en casa, y creo es momento para que termine la mala racha para sumar y no despegarnos de la punta”, dijo el directivo a Guatefutbol.com.

Los coloniales están colocados en la sexta casilla con 17 puntos, por lo que ganar será fundamental para no distanciarse de los puestos altos de la tabla de posiciones

El juego entre Antigua y Xelajú será a las seis de la tarde en el estadio Pensativo, en uno de los juegos de la Jornada 13.