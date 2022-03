El Barcelona clasifica en el infierno turco

TURQUÍA – Los culés lograron avanzar a los cuartos de final de la Europa League.

El FC Barcelona clasificó a los cuartos de final de la UEFA Europa League luego de superar 1-2 al Galatasaray de Turquía y con esto quedará a la espera de su rival en la siguiente ronda, que se definirá mañana en el sorteo que se realizará a las 5:00 horas de Guatemala.

Los barcelonistas comenzaron perdiendo el juego con un tanto de Marcao, pero luego Pedri y Pierre Emerick Aubameyang hicieron los tantos con los que se remontó, para luego consumar la clasificación.

A la misma hora, el Rangers de Escocia dejó en el camino al Estrella Roja y el Atalanta al Bayer Leverkusen, para unirse a los clasificados.

Solo queda pendiente que se definan las llaves de: Mónaco vs Braga, Frankfurt vs Betis, West Ham vs Sevilla y Lyon vs Porto, para completar a los clubes que estarán en la siguiente fase.

Foto: Europa League.