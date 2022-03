Víctor Bolívar molesto con el arbitraje

SOLOLÁ – El costarricense aseguró que no se le ha dado el mismo trato a su equipo.

Sololá cayó 2-1 en su visita del pasado sábado a Cobán Imperial, encuentro que causó la molestia del portero costarricense Víctor Bolívar, quien se mostró molesto por la expulsión tempranera de su compañero Luis Rodas, porque a su punto de vista no tuvo que haberse castigado de esa manera.

“Le agradezco a mis compañeros por el esfuerzo que se hace con 10 jugadores, pero no es posible que nos condicionen con una expulsión, somos un equipo chico que está esforzándose, no queremos que nos regalen nada, pero tampoco que nos perjudiquen”, dijo Bolívar al finalizar el juego.

“No sé qué pasa, alzo la voz porque me ha costado estar en el equipo, he dado todo por el club, me identifico con la gente y el equipo, pero es hora que nos respeten más, queremos trascender, tenemos limitaciones pero tratamos de hacer lo nuestro en la cancha, pero a veces no alcanza porque nos condición”, agregó.

“Ojalá que la liga sea consciente de lo que nos estamos jugando, los equipos que nos estamos jugando la permanencia tenemos una gran presión, estamos tristes y esperamos que esto cambie, estamos a tiempo para tomar mejores decisiones”, finalizó.

Los sololatecos tuvieron un fin de semana para el olvido, luego que cayeran a la zona del descenso tras su derrota de los Príncipes Azules y el empate de Achuapa versus Antigua.

Foto: Sololá.