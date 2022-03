Amarini Villatoro no pierde de vista sus objetivos

COSTA RICA – El técnico guatemalteco espera continuar con su buen momento en el torneo tico.

Municipal Pérez Zeledón que dirige el guatemalteco Amarini Villatoro, venciío 2-1 a Jicaral en la décima jornada del Torneo Clausura 2022 de Costa Rica, resultado que cataloga como el que más le satisface desde que llegó al equipo, tomando en cuenta el funcionamiento del equipo y la importancia, porque se aleja de la zona del descenso.

“Desde que asumí Pérez Zeledón, este es el triunfo que más me satisface por el resultado y más feliz me pone desde que estoy en Costa Rica. Este partido era trascendental por lo que se jugaba en el descenso y para mí es el resultado más importante de lo que he estado en Costa Rica. Tenía mucho tiempo de no vivir un partido con esta intensidad y estoy muy feliz porque el grupo se lo merece. Ahora no podemos descuidarnos y pensar en clasificar, cuando el cierre de la segunda vuelta es lo más importante”, dijo Villatoro en conferencia de prensa.

“Hemos tenido partidos buenos, regulares y malos como todos. Cuesta encontrar una regularidad y así lo define la tabla de posiciones. No hay un equipo que los 10 partidos que llevamos los haya jugado de una buena manera. Hoy salgo satisfecho por el resultado, porque la finales y los partidos directos para no descender hay que ganarlos”, agregó

Sobre el receso de casi un mes que tendrá el campeonato tico comentó: “Todo es cuestión de momentos. Yo ahora en nuestro club puedo decir que sí beneficia a Pérez Zeledón para recuperar jugadores. En el lado futbolístico hemos manejado bien los parones anteriores y todo sea por colaborar con una Selección. Me pongo en los zapatos del profesor Suárez y así como se exige hay que darle todas las herramientas. Es la fecha FIFA más importante para Costa Rica en los últimos años”.

Villatoro y los Guerreros del Sur son sextos en la tabla de posiciones con 14 puntos, producto de tres triunfos, cinco empates y dos derrotas.

Foto: Pérez Zeledón.