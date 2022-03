Ante Iztapa hizo falta un poco de suerte, dijo Osorio

JUTIAPA. El defensor de los achuapanecos lamentó que el equipo no haya podido conseguir la victoria.

Deportivo Achuapa empató 0-0 ante Iztapa la tarde del miércoles en el estadio Manuel Ariza, en uno de los partidos de la Jornada 10 del Torneo Clausura 2022.

Por su parte el defensor colombiano, Orlando Osorio, habló a la señal televisiva al terminar el partido, en el que lamentó que Achuapa no haya podido llevarse los tres puntos, y recalcó que faltó un poco de suerte ya que en actitud el equipo cumplió. “Tuvimos el 80% del manejo de la pelota, y por ahí buscamos el gol por cualquier lado pero no la pudimos concretar. Nosotros queremos sumar de tres en nuestra casa pero a veces se necesita también aunque sea de un punto y la verdad queda un sabor amargo porque queríamos buscar la victoria y no pudimos concretarla. Actitud no hizo falta, pero lo que si faltó fue suerte”, explicó.

Achuapa se coloca en la novena posición con 11 puntos, mientras que en la tabla acumulada está situado en la zona del descenso con 27 unidades.