Los candidatos cumplen

Los cuatro ganaron, Antigua por lo mínimo, Malacateco por dos, Comunicaciones con un marcador amplio, y Municipal lo hizo de visita, por lo que los cuatro ratifican su favoritismo para un torneo que apenas comienza, pero en el que no parece que puedan tener competencia por parte de los demás.

La jornada comenzó con el triunfo panzaverde 1-0 contra Achuapa, marcador engañoso porque pudo ser más abultado, aunque no hay que desmerecer el esfuerzo de los orientales. El gol fue de Pedro Báez.

El segundo en salir a escena fue el Campeón Nacional, que doblegó sin atenuantes a Xelajú MC con goles de Yonathan Morán y Enzo Herrera, 2-0 que sirvió para estrenar la corona conquistada hace dos semanas y ratificar desde el vamos que Malacateco está dispuesto a defenderla con todo.

Municipal sufrió un poco en el primer tiempo de su partido contra Santa Lucía Cotzumalguapa, pero lo resolvió en el complemento y terminó ganándolo casi sin despeinarse. Las anotaciones fueron de José Carlos Martínez y José Franco.

En el último partido de la jornada se presentó el cuarto triunfo, este fue de Comunicaciones contra la Nueva Concepción, encuentro en el que los albos, a pesar de sus múltiples ausencias, fue muy superior a los visitantes, a quienes dominó de principio a fin y les propinó una goleada.

Lynner García abrió la cuenta, luego apuntó su nombre Rafael Lezcano y antes del descanso hubo un inédito doblete de Carlos Castrillo.

En el segundo período Comunicaciones ya no quería y la Nueva no podía, por lo que el marcador no tuvo más movimiento hasta el 81 y 83, cuando llegó un doblete de Nelso García que colocó la media docena de goles del equipo albo, cerrando la cuenta el juvenil Paolo Molina para el 7-0 final.

No hay que olvidar que Guastatoya se benefició de la contundencia de su goleador Luis Landín, que se despachó por partida doble, además del tanto de Christian Reyes para doblegar al equipo de Iztapa, que es muy aguerrido pero hoy eso no fue suficiente para puntuar en el David Cordón Hichos, por lo que el Pecho Amarillo también avisa que no hay que olvidarse de ellos.

En el otro partido de la fecha, Sololá y Cobán Imperial empataron a cero, en un partido que nadie recordará.

Para la segunda jornada el platillo principal parece ser el duelo entre Municipal y Guastatoya, dos equipos ganadores en la primera jornada, pero todos tendrán su importancia, incluyendo aquellos en los que hay varios equipos jugándose la permanencia.

