Entrevista: Isijara llega a Municipal con todo el deseo de lograr el título 32

GUATEMALA. Jesús Isijara llega motivado y con el compromiso de alcanzar los objetivos con el equipo.

Jesús Isijara fue confirmado el miércoles por Municipal como su cuarto extranjero. A pesar que el jugador comentó que el futbol guatemalteco es desconocido para él, afirmó que llega con ánimos de conseguir los objetivos trazados por el equipo, y comentó cómo se dio su vinculación al cuadro rojo, “Si por medio ahí de en mi agente me da la noticia de que se puede se puede ir a jugar a Guatemala, y yo pues le comentó que sí, que es una buena oportunidad para mí. Es un reto más a mi carrera, así que agradecido ahí con la directiva de del equipo”, dijo el mexicano.

“Creo que se dio todo, la verdad yo acabe contrato ahí con el equipo anterior (Santos), no hubo la oportunidad de renovar y bueno me abrieron en esta nueva oportunidad y digo que hay que tomarla con responsabilidad y pues muy convencido de hacer bien las cosas allá”, indicó el azteca en una entrevista del club.

Isijara fue sincero y comentó que no conoce mucho del futbol guatemalteco, pero que desde que fue anunciado investigó y vio la calidad de jugadores que hay en el país, “Apenas me puse a ver porque la verdad se poco del futbol guatemalteco, pero bueno, ahorita me he puesto a ver y la verdad es un torneo muy duro donde los equipos están plagados de jugadores buenos, entonces vamos a ir con la mejor disposición a tratar de hacer bien las cosas”.

“Te digo que soy nuevo, que soy es la primera vez que salgo de mi país entonces es una experiencia que voy a vivir muy bonita, y pues voy tratar de ayudar al grupo a conseguir los objetivos. Esperemos que este torneo salgamos campeones y como dicen todos, vamos por la 32”, finalizó el jugador azteca, quien comentó que la próxima semana estará llegando a Guatemala para ponerse a disposición del entrenador José Saturdino Cardozo.

Isijará viene a Guatemala con altas expectativas, por lo que desde que se ponga la indumentaria de Municipal buscará demostrar el por qué llegó a la institución.