Orozco: “Será importante hacer un gol tempranero”

QUETZALTENANGO – El mexicano habló sobre el juego ante los rojos.

Javier Orozco será la principal novedad de Xelajú MC en el encuentro ante Municipal, por la vuelta de los cuartos de final, esto luego que se recuperara de una lesión que le impidió estar en la ida y ahora está con el deseo de sumar a su equipo para poder avanzar a la siguiente ronda.

“Estoy animado y ansioso por jugar, luego que en la ida no pude estar, espero que todo salga bien. El cuerpo médico y los entrenadores me recomendaron estar para el partido de vuelta y estar mejor, porque me lesioné el posterior derecho, ahora estoy mejor y he entrenado sin problemas”, dijo Orozco.

Acerca de cómo afrontar el encuentro expresó: “Desde el primer minuto presionar al rival para buscar un gol tempranero, para seguir en esa racha, queremos que ellos tengan la obligación de sacar el resultado y así encontrar espacios”.

“Es importante demostrar el trabajo en la cancha, todos tenemos que estar más motivados para sacar la serie, estar acá es el resultado del trabajo en estos meses, acá nos vamos a jugar todo y es en 90 minutos”, agregó el mexicano.

“Chuletita” Orozco es la principal referencia en ataque de los Súper Chivos, en 22 partidos suma 1,755 minutos y ha marcado cinco goles.

Foto: Xelajú