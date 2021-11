VIDEO | Daniel Guzmán afirma que Guastatoya ha mejorado

GUATEMALA – El mexicano se siente motivado para enfrentar a los cremas a nivel internacional.

Daniel Guzmán, entrenador de Guastatoya, no escondió su ilusión por afrontar el partido de mañana ante Comunicaciones por la ida de las semifinales de la Liga Concacaf, en el que afirmó que su equipo está motivado y que ha mejorado desde su llegada hace dos meses, por lo que espera hacer una buena serie ante un buen rival.

“Para mi ha sido un torneo atípico con Guastatoya, yo llegué cuando el equipo tenía cinco puntos y cerca de jugar una llave contra Alajuelense, a dos meses de trabajo, somos octavos con posibilidades de clasificar y eliminamos a Alajuela cuando nadie creía en nosotros, hemos mejorado mucho, pero en este tiempo no he trabajado una semana como me gusta, en lo físico, técnico y mental, pero los muchachos han crecido”, dijo Guzmán en conferencia de prensa.

“Tengo 21 años como entrenador, es mi segunda aparición en un torneo de esta magnitud de la Concacaf, la primera fue en Santos, me quedé en cuartos de final, pero ahora la vivo con la misma ilusión la vivo con esta oportunidad que me da la vida, quiero dejar huella en mi paso por Guatemala, dándole la oportunidad a los futbolistas de acá”, agregó.

Acerca de cómo llega su equipo comentó: “Será una serie complicada, no es pretexto, en este trayecto se han lastimado muchos jugadores, unos no estarán, pero he visto a un equipo con juventud, con ganas de trascender, tenemos la oportunidad y depende de nosotros”.

“En el futbol internacional la prioridad es el aspecto mental, si no eres fuerte no puedes competir ante un rival de la calidad de Comunicaciones, hemos trabajado mucho en eso, no ha sido fácil mi trayectoria, siempre ha sido de llegar a clubes que han estado en los últimos lugares, con Guasta no ha sido la excepción, pero estamos mejor que hace dos meses”, finalizó.

Los orientales llegaron desde ayer a la ciudad capital, por la mañana entrenaron en el estadio del Ejército y han estado concentrados en un hotel.

Foto: Concacaf.