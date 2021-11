VIDEO | Aarón Herrera le dice “No” a Guatemala

ESTADOS UNIDOS – El defensor era uno de los intereses para que vistiera la Azul y Blanco.

Aarón Herrera, actual jugador del Real Salt Lake de la MLS e hijo de padre guatemalteco, era uno de los futbolistas que han interesado para que sea parte de la Selección Nacional, pero una vez más el defensor ha dicho que su prioridad es ser parte del combinado de Estados Unidos.

Herrera charló para el Show RSL, donde fue cuestionado sobre el interés por ser parte de la Azul y Blanco, pero este recalcó que su sueño siempre ha sido defender a las barras y las estrellas, pero agradeció el interés, así como el apoyo que le ha dado la afición por las plataformas sociales.

“Mi sueño desde niño siempre ha sido jugar para la Selección de Estados Unidos, yo nunca supe que podía jugar para la Selección de Guatemala, sino hasta hace unos años que me enteré de que podía sacar el pasaporte guatemalteco por medio de mi papá”, inició diciendo el zaguero al contestar la pregunta.

“Desde que he estado creciendo, mi meta siempre ha sido jugar para Estados Unidos y no me voy a rendir, ni a tirar la toalla, trabajaré fuerte con mi club para esperar una oportunidad en la Selección. Ya fui a Guatemala antes, me encanta el país, estoy agradecido con y con las personas que me han dado su apoyo en línea”, finalizó.

Herrera es compañero de Rubio Rubín en el Real Salt Lake, por otra parte, el delantero sí mostró interés por Guatemala, aunque todavía no ha comenzado el proceso para ser elegible en un futuro.

Foto: Real Salt Lake.