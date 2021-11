Los ‘Inventores del Fútbol’ firman su pase a Catar 2022

SAN MARINO. Con una nueva generación que promete dar pelea, Inglaterra se clasificó este lunes a la Copa del Mundo de Catar 2022.

El equipo que dirige Gareth Southgate se impuso 10-0 a la débil San Marino para totalizar 26 puntos y quedarse con el Grupo I de las Eliminatorias de la UEFA.

Los autores del festín fueron Harry Kane (4), Harry Maguire, Emile Smith-Rowe, Bukayo Saka, Mings, Tammy Abraham y Filippo Fabbri (autogol). Kane llegó a 48 goles en el combinado inglés.

El encuentro se disputó en el estadio Olímpico de San Marino, en la ciudad de Serravalle.

La Selección de Inglaterra acudirá a la Copa del Mundo por décimo séptima ocasión, desde su primera aparición en Brasil en 1950.

Qualification: secured ✅

The #ThreeLions are heading to next year's @FIFAWorldCup! pic.twitter.com/x6cgOojZph

— England (@England) November 15, 2021