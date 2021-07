Moreira peleará por la titularidad en Xelajú

QUETZALTENANGO – El paraguayo es uno de los nuevos elementos de los quetzaltecos.

Xelajú MC continúa con su preparación en el estadio Mario Camposeco, Orlando Moreira, uno de los nuevos elementos del equipo ha manifestado su felicidad por esta nueva etapa y también ha dado a conocer que buscará pelear por un puesto en el once.

“Estamos trabajando bien, con el sistema que quiere el entrenador, me he sentido bien a pesar de la altura pero me he ido adaptando y con el pasar de los días todo ha sido mejor”, dijo el sudamericano.

Acerca de su relación con el grupo mencionó: “Hay muchos conocidos, algunos han sido mis compañeros y otros rivales, es un buen grupo, todos vamos a trabajar para lograr algo bueno en este campeonato”.

“Vengo a trabajar y a dar lo mejor para el equipo, espero hacer algo bueno y conseguir grandes cosas, todos vamos a luchar por un puesto y la titularidad, eso es bueno porque nos ayudará a pelear por el título”, finalizó.

Foto: Xelajú