Los nuevos jugadores que llegan a la Nueva Concepción

ESCUINTLA. El nuevo miembro de la Liga Nacional anuncia tres nuevos futbolistas.
Los Potros de la Nueva Concepción anunciaron días atrás la ratificación de su entrenador Manuel Castañeda, quien fue el encargado de lograr el ascenso a la Liga Nacional.
Ahora el equipo de la costa sur informó de los nuevos jugadores que llegan a la institución, siendo Bryan Menéndez (defensa) , Anderson Villagrán de 18 años (delantero) y Gustavo Amado (delantero).
La Nueva Concepción jugará por primera vez en la máxima categoría del futbol guatemalteco, por lo que además de lograr la permanecer en la Liga Nacional apuntan a tener un buen campeonato.
YA ERA TIEMPO ESTABAMOS CON ANSIAS DE VER QUE JUGADORES REFORZABAN AL EQUIPO DE LA NUEVA QUE SE TARDARON UN POQUITO EN INFORMAR LO BUENO QUE RATIFICARON AL DT MANUEL CASTAÑEDA MERECIDO POR EL LOGRO OBTENIDO DE ASCENDER A ESTE EQUIPO A LA LIGA NACIONAL Y ES CIERTO MANUEL CASTAÑEDA TRABAJA MUCHO CON JOVENES AHI ESTA QUE LLEGAN UNOS JUGADORES BIEN JOVENES A REFORZAR AL EQUIPO DE LOS POTROS ME INMAGINO QUE SE QUEDARAN LA MAYORIA DE JUGADORES SALVO LUWVIN REYES QUE LO CONTRATO EL EQUIPO DE GUASTATOYA POR SU BUEN DESEMPEÑO INCLUSO CON LOS EXTRANJERON ANDAN JUGANDO BIEN Y ME INMAGINO QUE SE QUEDARAN EN EL EQUIPO SIEMPRE ESTAREMOS ATENTOS A LOS MOVIMIENTOS QUE SE HAGAN EN ESTE EQUIPO DE LA NUEVA Y SUERTE A MANUEL CASTAÑEDA Y COMPAÑIA PARA LOGRAR SER PROTAGOSNISTAS AHORA EN LA LIGA NACIONAL SOLO QUE NO DIERON INFORMACION DE DONDE LLEGAN ESTOS 3 NUEVOS JUGADORES DONDE JUGARON ANTERIORMENTE SI SE PUDIERA DAR LA INFORMACION DE ESTOS MUCHACHOS SERIA BUENO,
ME INMAGINO QUE EL JUGADOR DE APELLIDO PALMA SE QUEDARA EN EL EQUIPO DE LA NUEVA POR SU BUEN DESEMPEÑO Y ESTE JUGADOR DEBE SER DE ORIENTE JUTIAPA O CHIQUIMULA POR SU APELLIDO Y QUE SIGA EN EL EQUIPO LA MAYORIA DE JUGADORES DE LA NUEVA HICIERON UN BUEN TORNEO PASADO ME INMAGINO QUE SERA POCO QUE LO REFORZARAN Y AHORA QUE LLEGARON ESTOS MUCHACHOS QUE LE PONGAN GANAS COMO SUS COMPAÑEROS PARA AYUDAR AL EQUIPO Y LOGRAR SACAR BUENOS RESULTADOS EN ESTE TORNEO DE APERTURA QUE SE APROXIMA Y AHORA EN LIGA NACIONAL ME INMAGINO QUE A ESTE EQUIPO DE LA NUEVA LE TOCARA JUGAR EN EL GRUPO DONDE ESTARAN LOS CREMAS MERECIDO ESTE EQUIPO DE LA NUEVA SU ASCENSO PORQUE LE GANO AL EQUIPO FAVORITO QUE TODOS LE APOSTABAN Y A TENIDO EXPERIENCIA YA EN LIGA NACONAL Y YA TIENE TITULOS GANADOS CREO QUE SON 8 YA COMO ES EL EQUIPO AURINEGRO DE AURORA. AHORA QUE YA ESTAN EN LA LIGA LOGRAR HACER UN BUEN PAPEL Y SER PROTAGOSNISTAS PARA LOGRAR MANTENERSE YA QUE CUENTAN OTRA VEZ CON ESTE TECNICO DE EXPERIENCIA COMO ES EL PROFESOR MANUEL CASTAÑEDA QUE LE GUSTA APOSTAR POR LOS JOVENES QUE BIEN.
ESTOS JOVENES SEGUN VI EN EL DIARIO DE 502 LLEGAN DE MALACATECO A REFORZAR A ESTE EQUIPO DE LA NUEVA A PONERLE GANAS ESTOS JOVENES PARA PODER LOGRAR TENER MINUTOS EN ESTE EQUIPO Y PODERLO AYUDAR PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS TRAZADOS-
Y POR EL MEXICANO EL TRAVIESO ESTE BUEN JUGADOR A TENIDO BUEN RECORRIDO POR GUATEMALA CON VARIOS EQUIPOS SIEMPRE HA SIDO UN JUGADOR REGULAR EN LOS EQUIPOS QUE HA MILITADO Y AHORA NO SERA LA EXCEPCION CON ESTE EQUIPO DE LA NUEVA PARA AYUDARLO CON SUS GOLES.