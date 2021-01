Despiden a experimentado jugador por pegarle a un árbitro

ZACAPA. Jugador con pasado en varios equipos de la Liga Nacional agrede a árbitro de fútbol y equipo toma una drástica medida.

Gualán FC enfrentó a Heredia, en el juego de presentación ante su afición en el estadio Mario Enrique Arriaza Galdámez. Los orientales ascendieron en diciembre pasado a la Liga Segunda División.

En el juego ante el representativo de Morales, Izabal, el mediocampista Oscar Wilfredo Estrada García arremetió contra el árbitro del partido, Hugo Sosa, ocasionándole un fuerte puñetazo en el rostro.

Sin mucho que pensar, la Junta Directiva de Gualán aplicó su reglamento disciplinario interno y decidió rescindirle el contrato al futbolista

“Junta Directiva jamás tolerará la violencia en los estadios. Por tal razón se ha decidido mutuamente con el jugador, desligarlo oficialmente del equipo, y desde este momento queda fuera del plantel del club”, informó el club en un comunicado.

“Nosotros jamás permitiremos la violencia en los estadios, que esto sirva como un precedente”, agregó en el texto publicado en la fan page oficial del equipo zacapaneco.

LA VERSIÓN DEL ‘TIGRE’

Estrada, por su parte, respondió diciendo que el árbitro le provocó un cabezazo, lo que motivó su reacción.

“El señor Arbitro me confronta y me propina un cabezazo momento en el cual perdí el control y le respondí. Cabe señalar que desde el inicio quizá no se tomó el encuentro con la debida formalidad, pues nombraron a un árbitro no profesional y que estaba en aparente estado de ebriedad”, replicó el Tigre.

El futbolista además aseguró que se reunió con el árbitro y le ofreció disculpas, además de «apoyarlo» en los gastos médicos correspondientes.

Estrada García cuenta con experiencia en la Liga Nacional, tras su paso por Suchitepéquez (34 apariciones) Heredia (18) y Halcones FC (6).

FOTO: Cortesía / Guatefutbol.com

