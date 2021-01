Uruguayo se despide de Mixco y está muy cerca de un club de la Liga Nacional

El guardameta tiene larga trayectoria en la Primera División.

Por medio de sus redes sociales el portero uruguayo, Darío Silva, se despidió del Deportivo Mixco.

«Buenas tardes hoy como todos o la mayoría ya sabe me toca decir un hasta pronto de un equipo que me abrió las puertas para poder seguir trabajando y haciendo lo que más me apasiona. No se pudo lograr el objetivo que se tenia trazado», se lee en el mensaje publicado por Silva.

Fuentes cercanas al jugador aseguraron a Guatefutbol.com que el uruguayo sería el nuevo guardameta del Deportivo Malacateco en la Liga Nacional.

Silva ha defendido el pórtico de Carchá, Sanarate, Aurora y Mixco, por lo que conoce el fútbol nacional.

Se espera que los Toros hagan en breve el anuncio de la llegada de su nuevo guardameta.

