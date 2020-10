Concacaf acuerda nuevo formato para completar la Liga Concacaf 2020

Concacaf ha anunciado un formato nuevo para las rondas finales de la Liga Concacaf Scotiabank (SCL) 2020, con la introducción de cuartos de final, semifinales y final a un solo partido.

La edición 2020 de la competencia se reanudó la semana pasada con partidos de la ronda preliminar que involucraron a clubes de Centroamérica y Canadá.

La ronda preliminar y los octavos de final de la SCL 2020 ya estaban programados a jugarse a un solo partido. La decisión de extender el formato a un solo partido para las rondas finales de la competencia ha sido aprobada por el Consejo de Concacaf y tiene como objetivo reducir la carga administrativa y de viaje a los clubes participantes en estos tiempos difíciles.

La SCL clasifica a seis clubes para la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank. En el formato original, se clasificaban los ganadores de los cuartos de final y los dos mejores perdedores de los cuartos de final, según su desempeño en la SCL.

Sin embargo, y solo para esta edición, el criterio de clasificación de la SCL a la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2021 se modificará para tener en cuenta el cambio de formato de la competencia, en particular el número reducido de partidos.

Los cuatro ganadores de los cuartos de final de la SCL 2020 continuarán clasificando directamente a la edición 2021 de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank.

Los cuatro clubes que pierdan en los cuartos de final avanzarán a un repechaje, el cual se jugará a un solo partido. Los dos ganadores del repechaje se clasificarán para la principal competencia regional de clubes del próximo año. Los emparejamientos para el repechaje serán determinados según las llaves de la competencia, que se puede encontrar aquí y a continuación.

Concacaf anunciará las fechas para las rondas finales de la SCL a su debido tiempo.

Para todos los enfrentamientos en todas las rondas de la SCL 2020, el club local será el mejor clasificado según el Ranking de Clubes de Concacaf.

Estos cambios no influyen a los partidos previamente reprogramados de la ronda preliminar y de los octavos de final, cuyas fechas de partido y horarios de inicio son los siguientes:

Ronda Preliminar

Miércoles, 4 de noviembre de 2020

18:00 (17:00) LD Alajuelense (CRC) vs. Cibao FC (DOM)

Octavos de Final

Martes, 3 de noviembre de 2020

20:00 (20:00) Tauro FC (PAN) vs Forge FC (CAN)

22:15 (21:15) CD Marathón (HON) vs Antigua GFC (GUA)

Miércoles 4 de noviembre de 2020

20:15 (19:15) Deportivo Saprissa (CRC) vs CSD Municipal (GUA)

22:30 (21:30) Alianza FC (SLV) vs FC Motagua (HON)

Jueves, 5 de noviembre de 2020

18:00 (18:00) Waterhouse FC (JAM) vs Arcahaie FC (HAI)

20:15 (19:15) CS Herediano (CRC) vs Real Esteli FC (NCA)

22:30 (21:30) CD Olimpia (HON) vs Managua FC (NCA)