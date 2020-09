La Liga Concacaf anunció su calendario

El CSD Municipal, Antigua GFC y Comunicaciones FC ya conocen las fechas para su participación en la Liga Concacaf.

Los equipos Panzas Verdes y Albos serán los primeros en entrar en participación, ya que ambos estarán en una ronda previa para avanzar a los Octavos de Final de la Liga Concacaf.

Desde que fue el sorteo los tres clubes guatemaltecos solamente tenían contemplado que sería en octubre (Antigua y Comunicaciones) y en noviembre (Municipal), pero ahora que la Liga Concacaf dio a conocer su calendario podran tener una mejor planificación para encarar sus respectivos compromisos.

En el caso de Antigua GFC que es Guatemala dos, será el primero en entrar en disputa por un boleto a los Octavos de Final, cuando enfrente al CD Independiente el miércoles 21 de octubre a las 20:00 horas en suelo canalero.

Comunicaciones FC por su parte que es Guatemala tres, entrará en participación el jueves 22 de octubre contra el Motagua a las 22:00 horas en tierras catrachas.

Municipal que es Guatemala uno y que ya está clasificado a los Octavos de Final de la Liga Concacaf, jugará terreno costarricense contra el Saprissa el miércoles 04 de noviembre a las 20:00 horas. Hay que recordar que los clubes chapines se jugarán su participación a la siguiente ronda a un solo partido y que será en los Cuartos de Final cuando las llaves ya se juegan de Ida y Vuelta.

Este es el calendario que proporcionó la Liga Concacaf:

Martes, 20 de octubre de 2020

20:00 Arcahaie FC (HAI) vs Verdes FC (BLZ)

22:00 CD FAS (SLV) vs Managua FC (NCA)

Miércoles, 21 de octubre de 2020

20:00 CA Independiente (PAN) vs Antigua GFC (GUA)

22:00 LD Alajuelense (CRC) vs Cibao FC (DOM)

Jueves, 22 de octubre de 2020

20:00 CD Municipal Limeño (SLV) vs Forge FC (CAN)

22:00 FC Motagua (HON) vs Comunicaciones FC (GUA)

El calendario de los octavos de final es el siguiente (hora del este y el club local aparecen primero):

Martes, 3 de noviembre de 2020

18:00 Tauro FC (PAN) vs CD Municipal Limeño (SLV) o Forge FC (CAN)

20:15 San Francisco FC (PAN) vs LD Alajuelense (CRC) o Cibao FC (DOM)

22:30 CD Marathon (HON) vs CA Independiente (PAN) o Antigua GFC (GUA)

Miércoles, 4 de noviembre de 2020

20:00 Deportivo Saprissa (CRC) vs CSD Municipal (GUA)

22:00 Alianza FC (SLV) vs FC Motagua (HON) o Comunicaciones FC (GUA)

Jueves, 5 de noviembre de 2020

18:00 Waterhouse FC (JAM) vs Arcahaie FC (HAI) o Verdes FC (BLZ)

20:15 CS Herediano (CRC) vs Real Esteli FC (NCA)

22:30 CD Olimpia (HON) vs CD FAS (SLV) o Managua FC (NCA)

El calendario de las otras rondas de la competencia es el siguiente:

Diciembre 2020

1-3: cuartos de final (partido de ida)

8-10: cuartos de final (partido de vuelta)

Enero 2021

5-7: Semifinales (partido de ida)

12-14 Semifinales (partido de vuelta)

19-21: Final (partido de ida)

26-28: Final (partido de vuelta)

