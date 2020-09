El joven presidente de Carchá decidió presentar su renuncia

De forma inesperada Randy Coc convocó a una conferencia de prensa, y anunció la decisión que tomó.

La tarde de hoy Randy Coc comunicó por medio de una conferencia de prensa, que prefiere dar un paso al costado y no ser piedra de tropiezo para la institución, que se mantiene nuevamente sin presidente.

«Yo como joven empresario puse a disposición mi juventud, buena voluntad y la pasión que se merece mi querido deportivo Carchá siga vivo. Sin embargo ninguna asociación publica o privada puede ser administrada sino hay transparencia y documentación, no es posible. Por lo tanto prefiero no ser piedra de tropiezo para los socios fundadores ni para el sueño de muchos aficionados de nuestro querido equipo. Esta conferencia es para informar que me retiro del cargo que me fue ofrecido por la asamblea y por sus fundadores». Explicó Randy Coc.

Además, el joven empresario indicó. «Todo lo avanzado en el proceso administrativo queda en manos de los socios y fundadores. En la parte de jugadores queda en manos del señor Marlon».

Randy Coc de 20 años había tomado posesión de la presidencia del Deportivo Carchá días atrás, ocupando el cargo del señor Douglas Delgado.

El equipo por ahora trabaja en su pretemporada, bajo el cargo del entrenador argentino Diego Cerutti.

