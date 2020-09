Ya era hora de tener un uniforme diferente

La nueva indumentaria de la selección fue presentada y ha generado polémica.

La Fedefut y Umbro dieron a conocer el viernes la tercera equipación de la Selección de Guatemala, que ha generado diversos comentarios por su inusual color negro y una franja blanca.

En mi opinión ya era hora que una marca y la Federación se atrevieran a hacer algo diferente, que cualquier selección del mundo ha hecho y tampoco se ha escapado de malos comentarios.

Para ser un tercer uniforme la idea fue buena, porque para eso hay una indumentaria alternativa, para hacer cosas distintas y jugar con los diseños que son pocos comunes, como lo fue con esta camisola negra con nuestra Selección.

Creo que es hora que seamos de mentes abiertas y no nos encerremos en una ideología, si el futbol de Guatemala quiere ser diferente, también lo debe de ser en todos los detalles, en este caso los uniformes.

Muchos indicaron que no se sienten identificados porque el uniforme no era azul y blanco, pero pareciera que no pusieron atención que esta era la tercera indumentaria, obviamente no iba a ser igual que la primera y segunda, que seguramente tendrán los colores tradicionales.

Al final de cuentas el morbo del uniforme se nos irá olvidando y todos estaremos más concentrados en los resultados que se consigan en la eliminatoria mundialistas.

Foto: Fedefut

Este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la opinión de Guatefutbol.com.

