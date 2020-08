[VÍDEO] Tico Arrieta se fija el reto de ascender a Mixco

El delantero costarricense Jairo Arrieta buscará aportar su experiencia para que Deportivo Mixco pueda volver a la Liga Nacional.

Arrieta, de 37 años, afirmó que espera ser de la utilidad del técnico Julio Roberto Gómez para alcanzar el objetivo del ascenso.

“Vengo a una institución que viene en crecimiento. La idea es aportar mi experiencia. Aportar lo que he conseguido a través de mi carrera”, dijo el tico.

Arrieta dejó buena impresión en su corto paso con Siquinalá en el inconcluso Clausura 2020, en el que jugó 12 partidos y marcó 5 goles.

El delantero además recordó su paso por el fútbol de los Estados Unidos, en donde jugó para el Columbus Crew S. C. (2012-14), Orlando City S. C. (2015), D. C. United (2015), New York Cosmos (2016), además de destacar sus seis títulos con Deportivo Saprissa, entre otros clubes en los que ha militado.

El tico cataloga de reto fichar por un equipo de la Liga de Ascenso y ponderó que el grupo debe hacerse fuerte para lograr el objetivo de subir a la Liga Nacional.

Foto: Guatefutbol.com

Comparte esta nota con tus amigos y así nos ayudarás a seguir creciendo. Gracias