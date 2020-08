Kamiani Félix confesó su gran pasión aparte del fútbol

El futbolista mexicano, Carlos Kamiani Félix se alista para una nueva pretemporada con el Deportivo Iztapa de cara al reinicio del fútbol nacional tras cuatro meses de ausencia debido a la pandemia.

A sus 35 años y con una larga carrera en Guatemala, el ariete mexicano confesó que aparte de anotar goles, tiene una pasión por la cocina y por los platillos de su natal Sinaloa.

En algunos lugares ya probaron el aguachile que Kamiani prepara, y ha tenido mucha aceptación, sin embargo el originario de Eldorado, Sinaloa refirió que le gustaría emprender un restaurante de mariscos y comida del noreste mexicano.

«No se aún donde lo pondría, pero me gustaría ponerle mi sello, no copiarle a nadie y que nadie me copie a mi. Me gustan muchos los marisco, el aguachile y las enchiladas sinaloenses», dijo el delantero azteca en entrevista virtual con el Expreso Futbolero.

Pese a que Carlos no piensa aún en retiro, si tiene claro que el día de dejar el fútbol en activo llegará, y espera poder concretar un emprendimiento que le permita ser feliz y compartir su pasión por la cocina.

Por ahora toda la atención del goleador se centra en su trabajo con los Peces Vela de cara al nuevo certamen.