Neto Bran no se confiará

Ante los rumores que la Comisión de Etica de la FIFA falló a favor de los equipos descendidos, Neto Bran no se confía y hará el pago correspondiente ante el TAS la próxima semana.

La tarde de hoy el presidente del Deportivo Mixco, Neto Bran, recibió una información en la que supuestamente la Comisión de Ética de la FIFA falló a favor de Mixco, Siquinalá, Capitalinos y Universidad CS, por lo que los descensos de los cuatro equipos quedarían invalidados.

Ante esto Neto Bran comentó. «No voy a esperar nada. Quieren que yo me confíe para no hacer el depósito y luego ganar ellos por default y yo no me dejaré engañar , el lunes hago el pago» explicó.

La suma que deberá pagar el alcalde ante el TAS es de 13 mil 500 quinientos francos zuizos, cerca de Q110,000.00 que corresponde a los gastos procesales por el juzgado internacional.

Comparte esta nota con tus amigos y así nos ayudarás a seguir creciendo. Gracias.