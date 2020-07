“La unión de grupo que hay en Antigua es importante”

El volante nacional se encuentra satisfecho por su paso en Antigua GFC.

Albert Barrientos, que precisamente cumplió 26 años, manifestó su satisfacción por pertenecer a las filas Panzas Verdes sobre todo por el buen recibimiento que le dieron los jugadores que al final lo ayudó para adaptarse al equipo rápidamente.

“Desde que llegué a Antigua el grupo que se quedó fue importante. La confianza que ellos transmitieron para cada uno de nosotros fue bueno, ese apoyo sirvió de gran ayuda para colaborar y llegar a instancias importantes en el Torneo Apertura 2019. Creo que no se creía que Antigua GFC podría llegar lejos y creo que esa unión de grupo fue importante y que hasta el momento sigue de la misma manera”.

El jugador indicó que salir de los Rojos fue importante en su carrera, ya que a partir de ahí considera que ha tenido un crecimiento en lo futbolístico. “Salir de Municipal para mí fue un crecimiento, creo que tener varias experiencias me ha hecho una mejor persona y tener un mejor carácter y dar lo mejor de mí en cada equipo en los que he estado. La verdad que los sueños no paran, siempre trabajo en seguir mejorando y creciendo futbolísticamente para que vengan mejores oportunidades, pero por ahora me enfocó en mi equipo Antigua”.

Estos son los números de Albert Barrientos en Liga Nacional:

Partidos 89

Minutos 4,890

Goles 6

En Municipal: 31 partidos con 1257 minutos y aportando con dos goles.

En Petapa: 29 partidos con 2173 minutos y aportando con cuatro goles.

En Antigua GFC: 29 partidos con 1460 minutos sin goles por el momento.

Hay que recordar que en su carrera también cuenta con haber en Mixco en la Primera División y el salir al extranjero para jugar con el Plaza Colonia del futbol Uruguayo.