Marco Pappa aseguró que mostrará su mejor versión como jugador.

Sin duda alguna la llegada nuevamente de Marco Pappa a Municipal ha causando una gran expectativa en los aficionados, como para el ha significado una oportunidad de mostrar su mejor versión como jugador.

«Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que comienza hoy tanto en mi carrera profesional como en mi vida personal, porque tengo la seguridad de que sin el nada de esto sería posible. Esta es la oportunidad de demostrarle lo mejor de mi a Dios, a mi familia, al club que me formó, a la afición que siempre me ha apoyado pero sobre todo a mi mismo que nunca es tarde para entregar lo mejor que uno», comentó.

También le dedicó algunas palabras a la afición, al club pero sobre todo a su familia, por ser fundamental en este proceso, «Han estado incondicionalmente para mi en las buenas y en las malas, en los altos y en los bajos, han sido mi impulso para tomar esta decisión tan importante en mi vida y eso le estaré eternamente agradecido».

Al club, dijo. «Esta de más decir el agradecimiento y el cariño tan grande que le tengo al club; fue el que me formó, donde me hice quien soy, el que me abrió las puertas a todas esas oportunidades que he tenido a lo largo de mi carrera, y por lo tanto el club se merece lo mejor de mi».

Por último a la afición expresó. «Gracias por siempre apoyarme y motivarme a ser mejor. Hoy más que nunca les puedo decir que lo mejor está por venir y más que el compromiso que tengo, la gana de demostrarme a mi y al país quien es el verdadero Marco Pappa y de dar lo mejor de mi dentro y fuera de las canchas».

Marco Pappa es la cuarta contratación del equipo para la siguiente temporada, junto a José Morales, Rafael García (URU) y Janderson Pereira (BRA) son los refuerzos que se sumarán al plantel del entrenador Sebastián Bini.

Foto: Marco Pappa

Comparte esta nota con tus amigos y así nos ayudarás a seguir creciendo. Gracias.