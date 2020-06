Daniel Berta: “Todos tienen hambre de ascender a Tellioz”

El técnico Daniel Orlando Berta asume con responsabilidad el protagonismo de Tellioz en la Liga Primera División.

CSD Tellioz sigue armando un equipo competitivo para la Liga de Ascenso, con jugadores con experiencia en la Liga Nacional.

Sin rodeos, Berta considera que el objetivo sigue siendo ascender de categoría, pues fue el reto inicial que le trazó la dirigencia de los tecnológicos.

“De Segunda División a Primera, el cual ya íbamos encaminados, y ahora de Primera a la Liga Mayor, ese es el reto que nos propuso el presidente Dennis Rodríguez”, explica el ex defensor, que llegó a Guatemala para jugar con Municipal en 1993.

Berta considera que a los jugadores que provienen de la Liga Nacional no les afectará jugar en la Primera División, y asegura que tienen claro el desafío.

“Hablé con Paulo César Motta y me hizo ver que tiene la misma emoción que cuando tenía 18 o 20 años: quiere ya entrenar y aportar al grupo. Él es el ejemplo, todo lo que ganó con Municipal y jugó con la Selección de Guatemala, y tiene esas ganas”, refiere el adiestrador, quien jugó con Motta en Deportivo Petapa en el Torneo Reordenamiento 2001.

“Se armó un grupo de buenos jugadores y de buenas personas. Yo creo que los grandes grupos son los que logran los grandes objetivos”, agrega.

Berta, de 51 años, cuenta con la experiencia de haber ascendido como jugador con Petapa en el 2001 y como entrenador con Carchá en el 2016.

El sudamericano, radicado en nuestro país, respalda a los jugadores y asegura que: “Todos tienen las ganas y el hambre de subir con Tellioz a Liga Mayor”.

EL MODELO DE LOS TECNOLÓGICOS

Por la inversión económica y la trayectoria de al menos una decena de jugadores, Tellioz será el rival a vencer para muchos equipos en la Liga Primera División, eso a Berta no le preocupa, sino lo motiva y lanza que su equipo será protagonista en la competencia.

“La idea de Tellioz es proponer en todas las canchas con un juego combinativo, pero también vamos a tener ideas para jugar directo. Presión tras pérdida de balón y tener mucha movilidad. Hay que tomar riesgos”, explica.

El argentino no rehúsa a la responsabilidad del plantel y de la exigencia de la directiva: “Tengo un gran equipo no me cabe la menor duda, que tengo una responsabilidad enorme no me cabe la menor duda”, afirma.

Eso sí, expresa que se siente cómodo dirigiendo a los tecnológicos, pues los dirigentes son respetuosos de su trabajo: “Ningún directivo me dice tenés que poner a tal o cual jugador”.

Por ahora, Berta asegura que aprovecha el tiempo en confinamiento para leer libros y capacitarse en cursos de entrenador en línea, a la espera que las autoridades den luz verde para entrenar

Fotos: CSD Tellioz.

