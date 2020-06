Guillermo Ramírez: «Me dolió anotarle a Municipal»

«El Pando» Ramirez recordó cuando le marcó a los Rojos en la Liga de Campeones de Concacaf.

El ex jugador guatemalteco, Guillermo «El Pando» Ramírez, recordó en un video la vez que le marcó un gol a los Rojos y en el que no lo celebró por respeto a la institución escarlata, en la victoria del Motagua 4-0 por la ronda preliminar de la Liga de Campeones de Concacaf en julio del 2011, cuando en ese entonces jugaba para las Águilas Azules.

«La afición del Motagua me estuvo abucheado porque tuve algunas jugadas claras donde no anoté el gol. Decían que porque era mi ex equipo, entonces en la siguiente pelota que tuve no dudé en tratar de anotar y se me dio. Al final era mi trabajo aunque me dolió», mencionó el jugador en su cuenta oficial.

Guillermo Ramírez es recordado por haber pertenecido durante varios años a Municipal con quien celebró varios títulos, y su buen desempeño hizo que emigrara en varias ocasiones en el extranjero, entre ellas al fútbol hondureño donde militó con el Marathón y el Motagua.

Estos son los equipos donde ha jugado Guillermo «El Pando Ramírez»

-Municipal

-PAS Giannina (GRE)

-Atlante (MEX)

-Jaguares de Chiapas (MEX)

-Galaxy (EUA)

-Marathón (HON)

-Motagua (HON)

-Heredia

