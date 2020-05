Jerez: “Fue una bonita experiencia participar en este torneo”

El guatemalteco fue eliminado del campeonato virtual de Colombia al perder por goleada.

Ricardo Jerez del Alianza Petrolera perdió ayer en horas de la noche 5-1 ante Jarlan Barrera del Atlético Nacional, por lo que quedó eliminado en la fase de grupos de la eLiga Dimayor, en el torneo de FIFA 20 que se organizó entre los equipos de Colombia en la plataforma de Play Station 4.

El portero chapín necesitaba ganar por goleada para clasificar, pero fue todo lo contrario porque el fue el que cayó por un amplio marcador y a pesar de ser el que más llegadas generó, no pudo hacer nada para marcar y evitar los tantos de su contrincante quien fue el que logró avanzar a la siguiente fase.

“Creo que estaba parejo el partido, lamentablemente fallé opciones, el portero de él tapó algunas y me faltó definición, esas cosas influyeron. Cuando me anotó el tercero me bajó el animo y ya no pude hacer nada”, declaró Jerez a Win Sports

“Fue una bonita experiencia participar en este torneo, ahora le bajaré un poco a jugar porque estuvo entrenando bastante, por lo que volveré a dedicarle más tiempo a los niños”, finalizó diciendo entre risas el guatemalteco.

Jerez finalizó en el cuarto lugar del Grupo B con tres puntos, luego de tres derrotas y una victoria, anotó cinco tantos y encajó 15.

Foto: Dimayor y Win Sports

