Agüero «con miedo» ante el pronto regreso de la Premier League en medio de pandemia

Buenos Aires, 1 Mayo 2020 (AFP) – El delantero argentino Sergio Agüero, del Manchester City, expresó su preocupación y dijo sentirse «con miedo» ante la posibilidad de que la Premier League inglesa se reanude muy pronto, en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.

«La mayoría de los jugadores están con miedo porque tienen hijos, tienen nenes, tienen familia», dijo Agüero, de 31 años, en declaraciones al programa televisivo El Chiringuito desde Manchester, donde el atacante espera el regreso a la actividad mientras transcurre la cuarentena.

«Yo estoy con mi novia aquí y no voy a tener contacto con otra gente. Estoy encerrado en mi casa y la única persona que podría contagiarme es mi novia», destacó Agüero.

«Lo que digo es que el contagio es muy raro. Es difícil. Hay gente que lo tiene (al coronavirus), no tiene síntomas y quizás te contagia. Por ahí yo tengo la enfermedad y no me doy cuenta, no siento nada», agregó el delantero del seleccionado albiceleste.

«Cuando vuelva todo (el fútbol) me imagino que vamos a estar un poco tensos, con cuidado. Al mínimo que uno se sienta mal vamos a pensar: ¿qué pasó acá? Espero que pronto se encuentre una vacuna para que esto se termine», consideró.

La máxima categoría del fútbol inglés podría retomar la acción a partir del 8 de junio, una vez que los jugadores comiencen los entrenamientos a partir del 18 de mayo, para lo cual aún resta que los clubes definan las posibilidades para el reinicio de las actividades en conjunto.

Sobre su futuro, el ‘Kun’ contó que «mi contrato está cada vez más cerca de terminar (en 2021). Obviamente llegarán ofertas de muchos lugares, pero no tengo todavía algo pensado sobre qué hacer».

«No descarto (ir a) ningún país, aún no sé lo que voy a hacer. Quiero intentar acá en el City puede ganar la Champions, pero me gustaría terminar el contrato con el club de la mejor manera, y después se verá, si sigo acá o en otro lado», destacó.

Además, el delantero, que se lució durante muchos años en el Atlético Madrid, desmintió que podría haber ido al Real Madrid, y en este sentido remarcó que «me han llegado muchas ofertas, pero cuando un club te quiere realmente va por vos. Por ahí yo tenía muchas cosas con el Atlético, pero tenía otra expectativa y uno quiere más».

La Premier League está suspendida desde el 13 de marzo por el COVID-19, pero los clubes de primera se comprometieron a disputar los 92 partidos restantes de esta temporada, a diferencia de otras ligas, como Francia, que dio por finalizado su certamen.