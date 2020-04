Ruiz: “Benjamín Monterroso crítica lo que no logró”

El exfutbolista nacional se manifestó luego de unas declaraciones del entrenador.

Carlos Ruiz, utilizó su cuenta de Twitter, para criticar las palabras del técnico Benjamín Monterroso, quien indicó a ESPN que el futbolista guatemalteco no sale al futbol extranjero porque no es ambicioso en cuanto a su esfuerzo y no se exige para ser más, aspecto que es parte de nuestra cultura que no intenta trascender.

Ante esto “el Pescado” publicó: “El que le crea a este tipo no está en sus cabales, como futbolista nunca trascendió, como entrenador masculino nada y en el femenino un verdadero y eterno desastre que aún me pregunto porque sigue en ese puesto. Los eternos fracasos de Mincho”.

El exfutbolista también debatió con un aficionado que en cierta parte defendió al entrenador: “Ese señor no está en posición de criticar a nadie, nunca salió de Guatemala y tiene más vicios que cualquier futbolista que yo haya conocido, nadie me contó, yo lo vi”.

“Si la crítica viene de él, pondré el cuerpo al fuego. Él no tiene la más mínima credibilidad para criticar. Crítica lo que el tampoco logró”, finalizó Ruiz.

Monterroso dio estas declaraciones luego que se diera a conocer que Guatemala fue el país que menos jugadores exportó al extranjero durante el 2019, ante lo que Carlos Ruiz no tardó en manifestarse.