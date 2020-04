Es difícil pasar la cuarentena estando lejos de la familia

El defensor de Antigua GFC, Juan Osorio, habló sobre cómo ha vivido estos días en los que entrena con las indicaciones que dio el club, pero también se mantiene al pendiente de la situación en su país.

En medio de esta situación por la que atraviesa Guatemala, el jugador colombiano Juan David Osorio comentó que una de las cosas más difíciles es pasar la cuarentena lejos de la familia, aunque también indicó que el vivir con su esposa acá en el país le ha ayudado para pasar estos días.

“Ahora me he mantenido acá en Guatemala, pero es difícil porque la familia está lejos, aunque Gracias a Dios yo vivo acá con mi esposa así que no estoy solo y eso me ayuda bastante. Ojalá que todos nos cuidemos esto pase rápido. A pesar de la distancia estamos al pendiente de nuestra familia. Sabemos que en Colombia el tema del Coronavirus está más complicado que acá así que los llamamos bastante. Lo que hago en mi tiempo libre veo televisión, leo bastante pero básicamente le dedico mucho tiempo a mi familia”, comentó.

En cuanto al trabajo que les ha dejado el club Antigua GFC, indicó que lo más difícil será volver a la actividad ya que futbolísticamente se pierde el ritmo de juego. “Nos dejaron individualmente trabajos para nuestra casa, tenemos que buscar algunos espacios para trabajar algo de aeróbicos pero es básicamente eso; aeróbico y fuerza y si hay espacio trabajar algo con balón. Es bastante complicado porque no se trabaja con el compañero y el ritmo de juego se va perdiendo. Imaginen que cuando uno regresa de una lesión le cuesta a uno, ahora que ni siquiera se ha tocado una cancha es más difícil pero nadie puede controlar esto (La pandemia). El cuerpo técnico ha hecho bien las cosas y ha existido bastante comunicación. Ojalá esto pueda pasar rápido”.

Aunque las indicaciones para evitar el Coronavirus ya las conoce la mayoría de la población, el defensor cafetero recalcó lo importante que es evitar los sitios con bastante población como las visitas. “Las recomendaciones ya las sabemos todos, no debemos salir de casa sino es necesario, lavarnos bien las manos, bañarnos al llegar de casa y desinfectar el carro la moto y todo. Yo la verdad no lo veo tan difícil, simplemente es de evitar. Yo estaba viendo una frase que decía que la mejor cura para este virus es evitar. Esperemos que toda la gente y no solo la futbolera lo pueda hacer. Esto es bastante serio pero se puede hacer”. Finalizó.

Foto: Antigua GFC