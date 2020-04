«Ganar a la pandemia será la verdadera victoria de la temporada», dice Sarabia a la AFP

París, 11 Abr 2020 (AFP) – «Ganar a la pandemia será la verdadera victoria de la temporada», explicó en una entrevista a la AFP el delantero español del París SG Pablo Sarabia, cuando sigue en el aire la reanudación de la Ligue 1 y de la ‘Champions’, el gran objetivo del club francés.

Si bien los futbolistas deben «ayudar» a los clubes a superar las dificultades provocadas por la suspensión de las competiciones por la pandemia del nuevo coronavirus, a través de una rebaja de sus salarios, el jugador español de 27 años considera que también «hay que dar las gracias a todos los médicos, personal sanitario, policías, funcionarios y todos aquellos que luchan en primera línea» contra el COVID-19 en todo el mundo.

PREGUNTA: ¿Cómo está viviendo el confinamiento en París?

RESPUESTA: «Bien, intentando hacer rutinas, muchas cosas para evitar estar todo el día viendo la tele o haciendo cosas sedentarias. Intento hacer deporte, estudiar, jugar a juegos con mi novia o cocinar para hacer cosas y que el tiempo pase antes».

P: ¿Aprovecha para estudiar francés?

R: «Sí, para que la adaptación sea mejor. Soy una persona a la que le gusta hablar y si no entiendo el idioma y no me sé comunicar me frustro un poco».

P: En Instagram ha publicado una foto leyendo un libro de Harry Potter… ¡en español!

R: «Sí (risas). Me gusta mucho leer. Tengo muchos libros en casa.

P: ¿Qué hace para mantenerse en forma?

R: «Nos han enviado desde el club un programa que podemos llevar a cabo, y todos los días intentando hacer cosas, moverte, es verdad que si estás todo el día de una forma sedentaria y comiendo y no lo quemas vienen los problemas, no sólo en el aspecto físico sino en el mental. (A nivel de material) Tenía cosas en casa, pero el club me ha traído lo que no tenía».

P: ¿Cómo mantiene el contacto con el cuerpo técnico y sus compañeros?

R: «Tenemos el grupo de Whatsapp del equipo. Es una sensación un poco extraña de estar tanto tiempo sin vernos…».

P: ¿Quién es el que más anima el ambiente en el grupo?

R: «Hay varios jugadores. Me esperaba un grupo más hermético, menos fácil para entrar. Fue muy fácil, la gente es muy amable. Si me tengo que quedar con uno… Ander (Herrera), Leo (Paredes), (Presnel) Kimpembe (risas). Son jugadores muy divertidos que me ayudaron a integrarme» cuando llegó al PSG el verano (boreal) pasado procedente del Sevilla.

P: Desafortunadamente para usted, el fútbol se suspendió en un momento es el que se había impuesto como uno de los jugadores más decisivos del equipo, con 14 goles en todas las competiciones.

R: «En el aspecto futbolístico, estoy muy contento con el rendimiento que estoy dando en mi primer año (…), pero ahora no pienso en eso. Es una situación muy complicada y no hay que mirar el aspecto futbolístico, sino en que mejore esta situación, que es muy grave».

P: El equipo se había clasificado para los cuartos de final de la Liga de Campeones por primera vez desde 2016. ¿Cómo vivió el partido de vuelta a puerta cerrada contra Borussia Dortmund?

R: «Fue una noche muy especial, fue una noche diferente, porque no pudimos jugar con nuestra gente y fue raro, y después por cómo pudimos celebrarlo con la gente que estaba alrededor del estadio. El equipo hizo un buen partido contra un rival que nos puso las cosas difíciles en Dortmund».

P: ¿Piensa que esa clasificación puede ser un punto de inflexión para buscar la victoria final?

R: «No lo sé, simplemente era una ronda de clasificación, todavía queda mucho para la final. Yo y el resto de jugadores no tenemos que pensar en eso, simplemente tenemos que pensar en poner nuestro granito de arena para ayudar, quedarnos en casa para no contagiarnos de esta pandemia que hay y ojalá se recupere todo pronto y vuelva la normalidad para que todos podamos desempeñar nuestro trabajo».

P: ¿Teme que se cancele la competición europea y no poder aspirar al ansiado título?

R: «Vivimos una situación crítica, por lo que pensar si se acaba la liga si no, son cosas hipotéticas. El verdadero objetivo común es la pandemia, solucionarla, combatirla, y ganar. Esa será la verdadera victoria de la temporada».