La emotiva despedida de Edwin Bol a Cobán Imperial

ALTA VERAPAZ. El futbolista nacional dejó de formar parte de los Príncipes Azules.

Edwin Bol fue una de las bajas del equipo cobanero para la próxima temporada, por lo que dejó unas palabras dedicadas a la afición como también a la institución.

«Hoy me toca cerrar una etapa muy especial con Cobán Imperial. Un club que me hizo crecer, que me enseñó mucho y que siempre voy a llevar en mi corazón”, públicó.

En cuanto a la afición, el jugador dijo: “Gracias de corazón a la afición por su apoyo incondicional, a mis compañeros, staff técnico, a los utileros y a todos los que fueron parte del día a día”, comentó.

Por último, Edwin Bol dijo: “Me voy con el alma llena de ilusión de que el futbol me de la oportunidad de volver algún día”, finalizó.

Por su parte el cuadro de Cobán Imperial, publicó: “GRACIAS, CHATO. El CSD Cobán Imperial informa a su afición que Denilson Bol no continuará formando parte del plantel mayor para la próxima temporada”.

