Presidente de Aurora lanza fuerte dardo a Xelajú

GUATEMALA – El dirigente de los militares no escondió sus emociones tras lograr subir de categoría y de paso se pasó llevando a los súper chivos con un mensaje contundente.

Aurora logró volver a la Liga Nacional luego de 20 años, esto después de superar 1-0 a Sacachispas en el juego por el ascenso que se disputó en el estadio David Cordón Hichos.

Tal como se esperaba la celebración iba a ser por todo lo alto y esto quedó demostrado por las palabras del coronel Luis Mazariegos, que es el presidente del club y que lanzó un dardo a Xelajú MC.

“La sequía de 20 años terminó, como dicen todos, de regreso a la Liga Nacional, a la liga mayor, a la de los consagrados donde nosotros pertenecemos”, comenzó diciendo el dirigente.

“Pasaron 20 años y no nos alcanzaron, no les fueron suficiente, se quedaron en siete, no con ocho y nosotros ahora vamos por la novena y décima por más”, agregó sobre los títulos que tienen los chivos y que actualmente posee su equipo.

Los tigres ahora se preparan para afrontar la máxima categoría y lo harán con la tarea de no volver a la Primera División.

