El gran sacrificio que hizo Luis Morán para estar con la Selección de Guatemala

GUATEMALA – El portero hizo una confesión sobre lo que tuvo que hacer tras recibir el llamado de último momento para estar en la nómina de la bicolor.

Luis Morán fue el último jugador que se incorporó a los entrenamientos de la Selección de Guatemala, luego que Fredy Pérez se lesionara, por lo que fue tomado por sorpresa y hubo varios planes que tuvo que cancelar para atender el llamado de Luis Fernando Tena.

“La noticia me puso contento, mi familia también, esto a pesar de que ya tenía planes de ir a Estados Unidos para ir a ver a mi mamá, ella se puso triste y feliz, como no fui llamado al inicio iba a aprovechar para irla a visitar porque tengo un año de no verla, pero al final no se pudo”, dijo.

“Fue sorpresivo en una parte, tuve que cancelar varios planes que tenía con la familia, pero por la Selección vale la pena todo eso y gracias a Dios estoy listo para este nuevo ciclo”, agregó.

Sobre la competencia en el marco opinó: “Mentalmente me toque jugar o no, vengo mentalizado a jugar y a ayudar, em mi mente siempre está estar listo para jugar”.

“No estuve al inicio, circunstancias de la vida, pasaron cosas como la lesión de Fredy, pero esto me permitió estar acá y me reporto listo para lo que necesite el entrenador”, concluyó.

Morán peleará un puesto con Kenderson Navarro para el partido amistoso contra El Salvador y luego por la Eliminatoria Mundialista se unirá el legionario Nicholas Hagen.

