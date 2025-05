Antigua GFC confirma su primera baja

SACATEPÉQUEZ – Los coloniales siguen tomando decisiones y ahora han dado a conocer el futbolista campeón que no seguirá en la institución.

Antigua GFC confirmó su primera salida para el Torneo Apertura 2025, siendo la primera desde que se proclamó monarca hace unas semanas en la Gran Final del Clausura.

Los coloniales dieron a conocer que el brasileño Romario Da Silva no seguirá en la institución, esto luego que finalizara su contrato y así termina una etapa de cuatro años.

Da Silva llegó al equipo para el Torneo Apertura 2021, desde entonces disputó 172 partidos de Liga Nacional, sumó 10,329 minutos y marcó 27 goles.

Hay que mencionar que el atacante sudamericano también participó en competiciones como la Liga Concacaf, Copa Centroamericana en la que llegó a semifinales en el 2024 y la Copa de Campeones de la Concacaf.

Así se despidió Antigua del delantero:

Gracias Campeón por estos 4 años vistiendo estos colores, porque tu paso por esta institución no fue en vano, has quedado en la historia de este equipo, has dejado huella y un gran legado. Sin duda siempre estaremos agradecidos por toda esa entrega y esa alegría que nos diste con cada pase y cada gol. Éxitos en tu carrera

