Edwin Vásquez confirma la razón por la que no seguirá en Mictlán

JUTIAPA – El entrenador no se guardó nada y fue claro en dar a conocer los motivos por lo que no firmó extensión de contrato con los conejos.

Deportivo Mictlán es uno de los ascendidos a la Liga Nacional, pero a pesar de que uno de los méritos lo tiene su técnico Edwin Vásquez, no se llegó a un acuerdo para que siga en el equipo y ayer contra Aurora dirigió su último partido.

El Chino Vásquez rompió el silencio tras perder la final y confirmó que no seguirá en la institución coneja porque a su punto de vista el club no tiene las condiciones para competir en la máxima categoría, esto por el bajo presupuesto con el que cuenta, por lo que decidió dar un paso al costado.

«No me voy porque tenga otro equipo, me voy porque no considero prudente seguir en condiciones que no permiten competir. No quiero engañar a la afición ni engañarme a mí mismo», comenzó diciendo,

«Es una realidad: no puedes competir con Municipal, Comunicaciones, Antigua, Xelajú o Cobán si no tienes un presupuesto cercano al millón de quetzales. Sería mentirnos», agregó.

Vásquez recalcó que los mitecos no pueden dar pelea con las condiciones que tienen actualmente: «La Liga Nacional es otro mundo, y sin herramientas adecuadas, es muy difícil sostener un proyecto».

«Nos vamos tranquilos, con la frente en alto y las manos limpias. Cumplimos. Pero también sabemos que sin condiciones, no se puede seguir», concluyó.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ