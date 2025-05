Chava Estrada se va agradecido de Marquense

SAN MARCOS – El defensor fue uno de los elementos que no seguirá en los leones y no dudó en dejar un mensaje a los aficionados.

Carlos Salvador Estrada y la Junta Directiva de Marquense llegaron a un acuerdo para separar sus caminos, en el que fue una de las figuras para seguir en la Liga Nacional y uno de los hombres de confianza de Hernán Medford.

Chava confirmó que se le presentó una oportunidad para cambiar de club, con opciones en la Liga Nacional e incluso en el extranjero, por lo que no dudó en despedirse de los seguidores felinos.

Estrada se va de los leones tras ser parte de 37 partidos en la Liga Nacional, sumar 3,222 minutos y hacer un gol, hay que recordar que hace unos años estuvo con el club en la Primera División.

Esta fue la despedida de Carlos Estrada de Marquense:

“Quiero agradecer a todo el pueblo Márquense por apoyarme en todo momento, así mismo al Club Márquense por confiar en mí y darme la oportunidad de defender estos lindos colores. Jamás me guardé nada, defendí a muerte este club

A los que me insultaron y estuvieron cada partido mentandome la madre, se los agradezco porque eso fue lo que cada día me hizo más fuerte. Espero este no sea un adiós definitivo sino un hasta luego, les deseo muchos éxitos a futuro

Una vez León Siempre León. Los quiero mucho. Att: El Hacha de la gente

