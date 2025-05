Carlo Ancelotti: Ha sido un honor entrenar a este club

ESPAÑA – El entrenador dejó emotivas palabras de despedida tras dirigir su último partido como entrenador de los merengues.

Real Madrid vivió una noche especial en el estadio Santiago Bernabéu, independientemente del triunfo de 2-0 ante la Real Sociedad en la última jornada de la Liga, tuvo las despedidas de Luka Modric, Lucas Vásquez y Carlo Ancelotti.

Modric y Vásquez fueron homenajeados por el público a la hora de ser sustituidos, pero en el caso de Ancelotti fue tras el pitazo final para tomar el micrófono y dar sus últimas palabras como técnico merengue.

«Ha sido un honor y placer entrenar a este club, quiero agradecer a mi querido presidente Florentino Pérez. Ha sido fantástico entrenar a este grupo de futbolistas, compartir con vosotros todos estos momentos ha sido maravilloso. Nuestra historia ha sido extraordinaria, una historia inolvidable», dijo.

«Ha sido una historia inolvidable. Nadie puede olvidar los 3 goles de Karim vs PSG, los 2 de Rodrygo contra PSG, el pase de Luka vs Man City, los 2 de Joselu, y yo tampoco puedo olvidar cada día que he pasado Aquí. HALA MADRID y nada más», concluyó.

Carletto se despidió de los blancos con una gran ovación y a partir de mañana tomará el reto de dirigir a la Selección de Brasil.

